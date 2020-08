Sostituito il motore della Ferrari di Vettel dopo i problemi nelle libere di ieri. Motore endotermico nuovo e non solo anche per Leclerc: è stato deciso di cambiare degli elementi anche sulla Power Unit del monegasco in via precauzionale. Cosa cambia sulle SF1000: motore endotermico, turbo compressore, MGU-H. Ma Le specifiche restano le stesse, non è infatti consentita evoluzione nel corso della stagione se non per questioni di affidabilità e dietro relazione da presentare alla FIA