In occasione del Gran Premio dell'Emilia-Romagna di Formula 1, dal 15 al 19 maggio il premium brand di birra italiana ha aperto le porte della sua casa in piazza Galvani. Uno spazio immersivo per vivere insieme lo spirito sportivo e celebrare la grande passione dei fan della scuderia di Maranello insieme ad artisti e special guest. Non è mancata una food experience grazie alla maestria dell'arte della pizza di Gino Sorbillo

Dopo l’annuncio a gennaio della partnership globale tra Peroni Nastro Azzurro 0.0% e Scuderia Ferrari, in occasione del Gran Premio dell’Emilia-Romagna di Formula 1 il premium brand di birra italiana - parte del gruppo Asahi Europe & International - ha aperto le porte di “The House of Peroni Nastro Azzurro 0.0%”. Peroni Nastro Azzurro ha scelto Bologna per allestire la sua casa - uno spazio immersivo ed emozionante - in cui il pubblico ha potuto usufruire di un’esperienza totalizzante - e pensato per vivere insieme ai Tifosi Ferrari tutta la passione che i due brand simbolo di eccellenza e stile italiano portano con sé.

Quando e dove Dal 15 al 19 maggio gli appassionati di F1 e Ferrari si sono potuti ritrovare in piazza Galvani a Bologna: “The House of Peroni Nastro Azzurro 0.0%”, oltre 200 mq di pura passione su due livelli, con cinque giorni di attività ed eventi speciali. Un calendario che ha coinvolto il pubblico, serata dopo serata, con un palinsesto scandito dalla presenza di artisti e special guest di rilievo. Non solo musica, ma anche food experience grazie alla maestria dell’arte della pizza di Gino Sorbillo, accompagnata dalla linea completa dei prodotti Peroni Nastro Azzurro. Un luogo nel quale ha preso vita il connubio di eccellenze tra Peroni Nastro Azzurro 0.0% e Scuderia Ferrari, nato per esaltare l'esperienza delle corse per i fan di tutto il mondo.

“Vivi Ogni Momento” “Peroni Nastro Azzurro crede fortemente nei valori sportivi in quanto espressione di un modo di vivere positivo - spiega Viviana Manera, Marketing Director Birra Peroni -. La partnership con Scuderia Ferrari ci inorgoglisce molto e siamo felici di celebrarla insieme ai Tifosi che rendono questo sport così speciale. Vogliamo essere al fianco dei nostri consumatori per festeggiare momenti unici ed emozionanti e dare vita alla filosofia di Peroni Nastro Azzurro ‘Vivi Ogni Momento’”.

La partnership fra Peroni e Ferrari Annunciata a fine gennaio, la partnership globale e pluriennale è un nuovo capitolo aperto da Peroni Nastro Azzurro 0.0% al fianco di Scuderia Ferrari e del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli, un’ulteriore tappa del viaggio intrapreso nell’ambito delle sponsorizzazioni degli sport motoristici. In onore di questo primo anno di collaborazione sono state prodotte 2.024 bottiglie in edizione limitata di Tifosi Nastro Azzurro 0.0%, ognuna delle quali è numerata singolarmente dal numero 1 al 2.024: distribuite in maniera selettiva in Italia, Regno Unito, Irlanda, Stati Uniti, Canada, Singapore, Romania e Australia, vengono consegnate ai fan della Scuderia Ferrari di tutto il mondo. Peroni Nastro Azzurro 0.0% è visibile in tutti i touchpoint previsti dalla partnership, inclusa la presenza del suo marchio sulle vetture e sulle divise dei piloti di Scuderia Ferrari. Il brand di birra italiano collabora inoltre con Scuderia Ferrari per creare contenuti personalizzati e dedicati per i social media come speciale omaggio ai fan, fornendo un accesso speciale al team e facendo spazio alla passione italiana in tutti loro. In occasione della partnership è stato anche prodotto uno short-film intitolato The Brake In con protagonisti i piloti Ferrari Charles Leclerc e Carlos Sainz. Inoltre Peroni Nastro Azzurro 0.0% collabora col Ferrari Challenge Trofeo Pirelli, il più famoso campionato monomarca che da oltre 30 anni vede la presenza di vetture da sogno che si sfidano sulle piste più suggestive del mondo.