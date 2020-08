Ora in pista a Silverstone per la seconda gara consecutiva sul tracciato britannico. Le Mercedes dalla prima fila e battaglia con Verstappen. La Ferrari insegue, subito testacoda di Vettel. Il GP del 70° anniversario della F1 è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

VOTA IL PILOTA SOCIAL - RISULTATI DELLA MOTOGP