F1, la griglia di partenza del GP di Spagna

Lewis Hamilton fa 92: il campione del mondo conquista la pole position anche nel GP di Spagna, 100^ pole Mercedes nell'era Power Unit, la quinta a Barcellona per il campione del mondo. Prima fila tutta 'nera' con l'altra Mercedes di Valtteri Bottas, con Verstappen e Perez che seguono in terza e quarta piazza. Charles Leclerc primo delle Ferrari con il nono crono, undicesimo tempo per Sebastian Vettel, eliminato ancora una volta nel Q2.

La griglia

PRIMA FILA



1 Lewis Hamilton (Ing/Mercedes)



2 Valtteri Bottas (Fin/Mercedes)

SECONDA FILA

3 Max Verstappen (Ola/Red Bull)

4 Sergio Perez (Mes/Racing Point)

TERZA FILA

5 Lance Stroll (Can/Racing Point)

6 Alexander Albon (Tai/Red Bull)

QUARTA FILA

7 Carlos Sainz Jr. (Spa/McLaren)

8 Lando Norris (Ing/McLaren)

QUINTA FILA

9 Charles Leclerc (Mon/Ferrari)

10 Pierre Gasly (Fra/Alpha Tauri)

SESTA FILA

11 Sebastian Vettel (Ger/Ferrari)

12 Daniil Kvyat (Rus/Alpha Tauri)

SETTIMA FILA

13 Daniel Ricciardo (Aus/Renault)

14 Kimi Raikkonen (Fin/Alfa Romeo)

OTTAVA FILA

15 Esteban Ocon (Fra/Renault)

16 Kevin Magnussen (Dan/Haas)

NONA FILA

17 Romain Grosjean (Fra/Haas)

18 George Russell (Ing/Williams)

DECIMA FILA

19 Nicholas Latifi (Can/Williams)

20 Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo)