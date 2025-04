Nessuno stravolgimento per i problemi al software del DRS dopo la rpima gara a Jeddah, mentre nella Feature Race s'impone Verschoor che è il nuovo leader del campionato. Fornaroli quarto, Minì nono. Prossimo appuntamento a metà maggio a Imola. Stasera la F1: gara live alle 19 su Sky e in streaming su NOW

Il pilota olandese Richard Verschoor (MP) vince la Feature Race in Arabia Saudita ed è il nuovo leader della Formula 2 dopo aver condotto una gara straordinaria e a suon di giri veloci. Archiviata la Sprint Race con la doppietta del Team Campos (Lindblad-Martì), della quale ha fatto le spese proprio Verschoor (MP), passato per primo sotto la bandiera a scacchi ma penalizzato di 5” per una scorrettezza, sul tracciato di Jeddah tornano in pista nel pomeriggio di Pasqua per la Feature Race le Formula 2. In prima fila si schierano Jak Crawford (DAMS), autore di una brillante pole al venerdì e Victor Martins (ART), battuto sulla finish line di soli 22 millesimi di secondo. Seconda fila e terza piazzola per Leonardo Fornaroli (Invicta), terzo in classifica generale dopo aver perso la leadership nella prova del sabato. I due nuovi leader del campionato, dai quali ha tre punti di ritardo in graduatoria, ovvero Dunne (Rodin) e Martì partono rispettivamente dalla terza e quarta fila.