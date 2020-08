Sconsolato Charles Leclerc, che si è ritirato per un problema elettrico alla sua SF1000 dopo 41 giri del GP di Spagna: "E' un peccato, a un certo punto si è spento tutto. Non siamo abbastanza forti nel pacchetto generale, dobbiamo lavorare per migliorare"

Charles Leclerc fa i conti con una domenica nera, in cui è costretto al primo ritiro stagionale nel GP di Spagna . A Barcellona, il monegasco è stato tradito dalla sua SF1000 al 41° giro, quando a causa di un guasto elettrico , si è girato in testacoda. Leclerc è riuscito a riaccendere la vettura, ma una volta rientrato ai box, è stato deciso di ritirare la monoposto.

Leclerc: "Problemi al pacchetto generale, bisogna lavorare"

Questo il commento di Leclerc ai microfoni di Sky Sport: "Si è spenta la macchina, non solo il motore, tutto - ha detto il monegasco -. Questo problema ha bloccato le ruote posteriori, sono partito in testacoda. Ho tolto le cinture e dopo è tornata la macchina ma eravamo ultimi. E' un peccato ma è così. Cosa resta di questo GP? La stessa immagine degli ultimi weekend, non siamo abbastanza forti. Motore, aerodinamica e pacchetto generale, dobbiamo lavorare per diventare più forti".