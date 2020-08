"Questo fine settimana gareggeremo per Anthoine Hubert", così la Formula 2 attraverso i social network ricorda il giovane pilota francese a un anno dalla scomparsa dopo il tragico incidente nel GP del Belgio. Era il 31 agosto. Un ricordo e un omaggio attraverso un "logo creato in onore di Anthoine e che sarà verrà presente sulle vetture di F1, F2 e F3 che corrono a Spa questo fine settimana". In Belgio verrà inoltre osservato un minuto di silenzio prima della F2 Feature Race di sabato e della gara di F1 di domenica. "L'auto # 19 sarà per sempre di Anthoine", conclude il post.