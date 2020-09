Mugello, biglietti per 2.880 tifosi: i prezzi

Al via oggi la vendita dei biglietti per il GP Toscana Ferrari 1000, in programma il 13 settembre al Mugello, al quale potranno assistere 2.880 tifosi, suddivisi in tre tribune. Ecco tutti i prezzi, dal venerdì alla domenica. E' il GP numero 1000 della Ferrari, il primo con il pubblico del Mondiale 2020

In vendita da oggi i biglietti per assistere al Gran premio della Toscana - Ferrari 1000 di Formula 1 che si svolgerà il 13 settembre sul circuito del Mugello (Firenze), prima gara del Mondiale 2020 con il pubblico. In totale sono 2880 gli spettatori ammessi per ogni giornata nel weekend di gara, la prima della Formula 1 ospitata dall'autodromo di Scarperia, in cui si celebreranno anche i 1000 GP della Ferrari nel campionato del mondo. I biglietti, come comunicato dagli organizzatori, saranno messi in vendita sul circuito Ticketone a partire dalle ore 18.

GP al Mugello, i prezzi dei biglietti

Assistere alla gara di domenica 13 settembre costerà da 750 a 1.200 euro. Più bassa la spesa per assistere alle prove libere di venerdì 11 settembre: 188 euro sarà il prezzo delle tribune '58' e 'Materassi', mentre quello dei tre settori della tribuna centrale oscilleranno fra 238 e 300 euro. Il sabato di qualifica e delle gare di Formula 2 e 3 variano da 375 a 700 euro, mentre la domenica per assistere alle tre competizioni di Formula 1, 2 e 3, si va dai 750 euro per le tribuna '58' (dedicati in prelazione ai membri degli Scuderia Ferrari Club) e 'Materassi', ai 950 della Centrale 'Bronze' ai 1.200 euro la tribuna centrale. "Un dettagliato piano operativo, presentato dall’Autodromo del Mugello ed approvato dalla Regione Toscana, contiene tutte le azioni anti Covid-19 previste in tale circostanza per garantire massima sicurezza a tutti i partecipanti",si legge sul sito del circuito. Sarà possibile acquistare solo ogni singolo giorno di manifestazione: aboliti per l'occasione gli abbonamenti valevoli per l'intero evento.