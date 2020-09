Comincia questa settimana un mese di settembre da sogno per gli appassionati di motori, con ben quattro GP consecutivi di Formula 1 e MotoGP che si disputeranno in Italia. Tutti gli appuntamenti saranno visibili live su Sky Sport. Si parte domenica 6 settembre con il GP d'Italia a Monza, appuntamento storico sull'asfalto dell'Autodromo lombardo, che si correrà a porte chiuse per le norme anti-Covid. La settimana dopo la F1 replica trasferendosi al Mugello, dove invece il pubblico sarà presente sugli spalti, seppur in capienza ridotta, per il GP Toscana Ferrari 1000. In Toscana, infatti, la Ferrari celebrerà il millesimo GP del Mondiale e lo potrà fare davanti ai suoi tifosi. Dici Mugello e pensi a Valentino Rossi e alla Ducati: sempre domenica 13, la MotoGP sarà in un'altra pista storica, quella di Misano, per il GP di San Marino e della Riviera di Rimini. Sempre al Marco Simoncelli World Circuit si replica sette giorni dopo, per il GP dell'Emilia e della Riviera di Rimini: in entrambi i casi sulle tribune saranno presenti non più di 10mila spettatori. Quattro Gran Premi in pochi giorni, tutti in Italia e in diretta sui canali Sky Sport.