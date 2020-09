Per la prima volta la Formula 1 correrà al Mugello, circuito di proprietà della Ferrari e che sarà per la Rossa 1000 GP della sua storia nel Mondiale. Qui vi diciamo tutto sul circuito toscano. Il GP è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

Sono di media-alta velocità, senza vere e proprie chicane strette e brusche frenate, In questo fine settimana dovremo assistere velocità in curva veramente spaventose visto che, secondo le simulazioni, le due ‘Arrabbiate’ saranno percorse in pieno, a una velocità di 260 o 270 km/h. Il Mugello è un tracciato piuttosto tecnico, con curve tutte diverse tra loro. Nelle Luco-Poggio Secco-Materassi a inizio giro è fondamentale mantenere la massima velocità nel punto di corda e una perfetta traiettoria, mentre le due Biondetti a fine giro creano quasi una chicane naturale dove è fondamentale l’uscita per rilanciarsi al meglio nel giro seguente.

E' di proprietà della Ferrari dal 1988 ed è tra le poche piste che la FIA ha certificato con «la qualifica 3-Star Level: l'impianto ha infatti superato il test ambientale definito dalla Federazione, ottenendo così un riconoscimento per l'eccellenza delle politiche di sostenibilità adottate» fa sapere la scuderia. La pista situata sulle colline di Scarperia è lunga 5245 ed è formata da ben 15 curve, una più spettacolare del altra. Tante curve di media- alta velocità con un rettilineo in salita lunghissimo (oltre 1 km) dove le Formula 1 potranno sprigionare la potenza dello loro Power Unit. Un’altra caratteristica di questa pista che la rende molto spettacolare sono i continui dislivelli con una careggiata stradale piuttosto stretta come i circuiti anni 70-80.

Dal punto di vista aerodinamico

I vari Team opteranno per ali da medio-alto carico che saranno fondamentali per avere una grande velocità nei rettifilo (si potrà utilizzare il DRS) e la giusta stabilità nelle curve a media e alta velocità. Dalle simulazioni fatte sembra che l’assetto aerodinamico migliore per questo tracciato sia similare a quello che i team hanno utilizzato In Spagna a Barcellona.

Power Unit

Sarà fondamentale la parte ibrida, in special modo MGU-H, avrà un’importanza fondamentale per essere competitivi in qualifica e gara. Essendoci poche frenate molto violente il recupero di energia tramite MGU-K sarà piuttosto basso mentre MGU-H potrà recuperare parecchia energia grazie ai tratti veloci dove il motore lavora a piena potenza.



Pirelli porterà in pista i compound più duri

Pirelli per questo primo Gp del Mugello porterà in pista le tre mescole più dure: C1 Bianche, C2 Medie e C3 Soft. Questa scelta è stata fatta perché la pista è nuova e quindi non si hanno dati degli scorsi anni ma anche per le caratteristiche del tracciato che metteranno a dura prova gli pneumatici. Fondamentale per la scelta dei compound più duri è stato l’asfalto che è particolarmente aggressivo e impegnativo sugli pneumatici. È molto probabile che le temperature siano particolarmente elevate, visto che la gara si disputa nella seconda settimana di settembre: un'altra ragione per scegliere le tre mescole più dure della gamma, quelle più adatte a sopportare il degrado termico. Come ben sappiamo, i set di gomme a disposizione di ciascun pilota, sono stati fissati dal fornitore: ogni pilota potrà così fare affidamento su 8 soft, 3 medie e 2 hard. La Pirelli, per motivi organizzativi e di produzione, non ha più l’obbligo di annunciare la tipologia di mescole per ogni gara con anticipo: prima erano 9 settimane per gli eventi europei e 15 per quelli extra europei.

Da rispettare le seguenti regole: ogni pilota ha l’obbligo di conservare per il Q3 un set della mescola più morbida tra quelle nominate (tale set andrà restituito a Pirelli dai 10 piloti che si qualificano per il Q3, mentre sarà a disposizione di tutti gli altri piloti per la gara), ogni pilota dovrà portare un set di hard e medie in gara, con l’obbligo di utilizzarne almeno uno.