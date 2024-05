GP Miami: alle 22.30 le qualifiche Sprint su Sky

Su Sky e in streaming su NOW appuntamento con la Formula 1 a Miami in una settimana che, a 30 anni dalla scomparsa, ricorda la leggenda di Ayrton Senna. Dopo la parentesi asiatica, il Circus sbarca negli Stati Uniti per il Gran Premio di Miami da venerdì 3 a domenica 5 maggio su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Dopo la conferenza stampa della giornata di ieri, questa sera, venerdì 3 maggio, si scende in pista per le prime prove libere, con il circuito cittadino costruito intorno all’Hard Rock Stadium che ospiterà anche il secondo appuntamento stagionale di F1 Academy. Alle 22.30 sarà già tempo di qualifiche per la seconda Sprint dell’anno, che scatterà sabato alle 18. Sabato sera, alle 20, la prima gara del weekend della F1 Academy, mentre alle 22, F1 di nuovo in pista per le qualifiche della gara. Domenica sera si parte alle 19 con Gara 2 di F1 Academy, mentre alle 22 sarà semaforo verde per la F1.