Vasseur: "Bene, ma speravamo anche in meglio..."

Fred Vasseur sulle qualifiche della Ferrari, con Leclerc 2° e Sainz 3°: "E' un buon risultato, ma speravamo anche in un risultato migliore. Ma è stato difficile per tutti. Domani sarà un'altra storia, come lo sarà a Imola. Il degrado potrà fare la differenza. Duello in partenza tra Sainz e Leclerc? Non c'è niente da dire, sono professionisti". Guarda il video. Tutto il weekend di Miami è in diretta su Sky e in streaming su NOW

F1 A MIAMI, HIGHLIGHTS QUALIFICHE