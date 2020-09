Ai microfoni di Sky Sport, Mattia Binotto ammette al termine del GP di Toscana: "E' un progetto difficile, non è scontato uscirne. Perdiamo ritmo dopo pochi giri, non c'è spiegazione. Siamo delusi, serve un passo indietro per rivedere tutto alla base. Le piccole modifiche non faranno la differenza"

"Non abbiamo passo gara, non c'è spiegazione"

"Ha ragione Leclerc, siamo delusi - ha spiegato Binott -. Non avevamo passo gara. Dopo pochi giri perdiamo ritmo, il risultato ne è la conseguenza. Non c'è spiegazione, accusiamo un netto degrado delle gomme. E' un progetto difficile, non è scontato uscirne. La situazione di base è profonda, dobbiamo fare certamente progressi. Qualche piccola novità ci sarà già dalla prossima gara, ma non farà la differenza. Serve un passo indietro per riazzerare, lavoriamo sodo anche in fabbrica per correggere il pacchetto di base, anche in vista del 2021. Non possiamo contare sulle piccole modifiche. La situazione degli avversari è diversa dalla nostra, il nostro problema è di base e serve più tempo. Oggi i piloti hanno fatto la loro parte, Leclerc in qualifica è stato grande e in gara hanno dato il loro meglio, ma hanno fatto fatica. Dobbiamo uscirne tutti insieme".