"Problemi con il bilanciamento e con le gomme"

"Sicuramente non è stata tra le più facili - ha spiegato Leclerc a Sky Sport - Ho fatto una buona partenza, lì abbiamo fatto tutto bene. Purtroppo però abbiamo faticato con il bilanciamento e con le gomme, con le hard soprattuto come a Monza. Dobbiamo lavorare, resto motivato e non vedo l'ora di salire ancora sulla mia macchina in Russia. Dobbiamo capire cosa c'è che non va e fare qualcosa, così è difficile. Aggiornamenti? Non sono stati abbandonati, stiamo lavorando tanto. Ovvio che bisogna capire prima cosa non va, ma sono sicuro che arriveranno upgrade a breve. Cosa salvo della giornata di oggi? Sono contento del mio giro di sabato, ma la qualifica non dà punti. Non c'è molto di positivo, non dobbiamo mollare ma è un momento duro".