E' la domenica del Mugello, prima volta del Mondiale di F1 sul circuito toscano. E' la millesima gara nella storia della Ferrari, che nel secondo GP consecutivo in casa cerca di reagire a un momento complicato. Leclerc scatta con il quinto tempo, in prima fila le Mercedes e in seconda le Red Bull. Il GP è in diretta oggi su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

Ancora Lewis Hamilton. La prima e storica pole della F1 del Mugello l'ha fatta sua (95^ in carriera) ribadendo almeno in un paio di occasioni di essere stato stregato dalla pista toscana. E sarà un'altra prima fila tutta Mercedes anche nella domenica che celebra i 1000 GP della Ferrari. Un traguardo importante, prestigioso, reso un po' meno intenso dal momento di difficoltà che sta attraversando la Rossa. Eppure dal Mugello qualche buon segnale è arrivato: Leclerc nelle prime libere ha chiuso con il terzo tempo e in qualifica con il quinto. Un segnale, forse, per una monoposto che è apparsa più stabile e bilanciata. In griglia, tra le Frecce d'Argento e la prima delle Ferrari, c'è la "zanzarina" Verstappen. L'olandese vuole "infastidire" il più possibile le imprendibili Mercedes e stavolta acconto a lui scatterà anche il redivivo compagno di squadra Albon. Sarà spettacolo: il via alle 15.10, diretta su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno.