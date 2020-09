La Gara-2 al Mugello è di Lundgaard, con Deletraz e Vips che salgono con il danese sul podio della Formula 2 al Mugello. Mick Schumacher, quarto al traguardo, resta leader del Mondiale e allunga con 161 punti. Oggi il GP di F1 in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201) F2, L'INCIDENTE GHIOTTO-MAZEPIN: VIDEO E FOTO - F1, DIRETTA DEL GP

Gara Sprint al Mugello con uno Schumacher leader, si tratta di Mick che -dopo il trionfo a Monza- lega alla leadership in campionato il debutto della F2 in Toscana. In griglia, per effetto delle inversioni, Mick Schumacher parte dalla seconda fila, Ghiotto dalla quarta, Ilott dalla sesta, Shwartzman dal fondo dello schieramento. Allo spegnimento dei semafori scattano bene le prime tre file, Vips marca stretto Mick Schumacher e gli impedisce di guadagnare posizioni. Al comando Lundgaard che guadagna 4" su Markelov nei primi quattro giri.

leggi anche Ghiotto-Mazepin, uno sopra l'altro: crash in F2 All'undicesimo giro Lundgaard ha un vantaggio sugli inseguitori di 7". Dietro di lui Deletraz e Vips, poi è battaglia fra Mick Schumacher, Mazepin e Ghiotto. Ilott è solo decimo, Shwartzman è risalito in tredicesima posizione. Al 15° giro Mazepin resiste all'attacco in esterna di Ghiotto e scartando di lato lo butta fuori... il vicentino in team radio non ci va leggero ("stupido compagno di squadra") e ha ragione: errore di Mazepin che, forzando troppo la staccata, perde in controllo della monoposto e fa la frittata. Virtual Safety Car, qualcuno ne approfitta per 'inventarsi' una sosta ai box: Alesi rimane fermo una vita per colpa di una posteriore destra che non vuole saperne di farsi avvitare ed è poi costretto anche al ritiro. Anche Mazepin rientra al pit, proprio mentre scatta la partenza lanciata.