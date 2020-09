Secondo RaceFans Stefano Domenicali, ex team principal della Ferrari, sta per lasciare Lamborghini per prendere il posto di Chase Carey come CEO della Formula 1. Domenica il Mondiale è a Sochi: diretta del weekend su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno IL PROGRAMMA DI F1 E MOTOGP SU SKY

La presenza di Stefano Domenicali negli ultimi due GP italiani, sia al paddock di Monza che a quello del Mugello, era stato percepito dai più come un indizio che nelle ultime ore sembra aver trovato conferma sul suo ritorno in Formula 1. Un ritorno dalla porta principale e per salire sul gradino più alto delle gerarchie del Mondiale: secondo RaceFans, infatti, l'ex team principal della Ferrari sta per lasciare Lamborghini e prendere il posto di Chase Carey come CEO della Formula 1.

Domenicali, la sua storia vedi anche Domenicali: "Schumi? Una fortuna vivere quell'era" Domenicali, 55 anni, vanta un ottimo rapporto con i vertici di F1, in particolare con il direttore generale Ross Brawn ma anche con il presidente della FIA Jean Todt grazie il suo periodo alla Ferrari. Nato a Imola e formatosi all'Università di Bologna, è entrato nel 1991 a far parte della Scuderia di Maranello per subentare a Todt nel 2007 alla guida della squadra. Nel 2014 l'addio alla Rossa dopo aver rassegnato le dimissioni, poi il passaggio a Lamborghini dove ha ricoperto (e ricopre tutt'ora) il ruolo di presidente e amministratore delegato.