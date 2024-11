Non accadeva da Portimao 2020: la Mercedes chiude al comando tutte le sessioni di libere a Las Vegas e si candida per un risultato importante nel terzultimo round della stagione. Il team principal: "Siamo andati bene finora, ma come già detto ieri... stiamo calmi". Il weekend della F1 è come sempre in diretta su Sky e in streaming su NOW

F1, GP LAS VEGAS: LA DIRETTA DELLE QUALIFICHE