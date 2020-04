Le tre delusioni più grandi della sua carriera?

“Sono tre: il finale del 2008, quando Felipe Massa in Brasile tagliò il traguardo da campione del mondo ma poi lo perdemmo. Fu un momento difficile. Il Mondiale però non lo abbiamo perso lì. Poi, il 2010 ad Abu Dhabi all’ultima gara, non eravamo super competitivi ma potevamo vincere. Infine nel 2012, in Brasile, dove successe di tutto ma perdemmo il titolo per un non nulla".