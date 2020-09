Mick Schumacher, Kimi Raikkonen, Antonio Giovinazzi e tanti altri. Ecco quali sono le voci e le possibilità per il mercato piloti in vista del prossimo Mondiale di F1. Si corre in Russia in questo fine settimana: gara alle 13.10 di domenica in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

GP RUSSIA: LA DIRETTA DELLE PROVE LIBERE