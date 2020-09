Stefano Domenicali vicino alla nomina di CEO della F1 e Wolff lancia una frecciatina alla Ferrari circa la sua candidatura: "Loro non erano d'accordo". E sul suo rinnovo in Mercedes: "Complicato, ma io voglio rimanere". Il GP è in diretta alle 13.10 su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201) GP RUSSIA, LA DIRETTA DELLE LIBERE

"Io CEO della F1 al posto di Carey? Probabilmente avrei accettato se me lo avessero proposto, ma la Ferrari non è stata d'accordo". Con un sorriso Toto Wolff, team principal della Mercedes, ha risposto e commentato il possibile arrivo di Stefano Domenicali al vertice della F1 al posto di Chase Carey. Un ruolo per il quale Wolff sembrava essere in lizza: "Cosa ne penso di Domenicali? Ha fatto una grande carriera in F1 con la Ferrari, conosce il mondo delle corse, l'economia e la politica di questo sport. A mio avviso può essere una scelta fantastica".