Le parole del presidente del Coni in vista del possibile cambio al vertice in Formula 1: "Se tutto fosse confermato sarebbe una cosa bellissima per tutto lo sport italiano". Il Mondiale è in Russia, cambiano gli orari: domenica gara alle 13.10. Tutto in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

GUIDA TV, IL GP RUSSIA SU SKY