Le Libere 2 in Portogallo profumano già di 2021: la Pirelli ha infatti sfruttato la prima mezz'ora per testare in pista gli pneumatici in vista del prossimo Mondiale. Tutte le scuderie hanno usato vari treni di gomme e daranno un feedback prezioso per la realizzazione della mescola in vista del Campionato 2021. Isola (Pirelli): "Vogliamo avere una gomma più resistente". GP Portogallo in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

E' già 2021 in Formula 1. La Pirelli ha infatti avuto 30' a disposizione nelle Libere 2 del GP del Portogallo per testare gli pneumatici in vista del prossimo Mondiale. La casa italiana aveva inizialmente pianificato di collaudare le nuove gomme a Silverstone e Barcellona, ma poi aveva virato per Portimao, un circuito nuovo e con temperature più adatte a un test di questo tipo. "Abbiamo posticipato per prenderci un po' di tempo - aveva spiegato Mario Isola, head of F1 and Car Racing Pirelli -. Mezz'ora non è molto tempo, ma dobbiamo recuperare più dati possibili". Le vetture hanno così montato 8-10 prototipi Pirelli 2021 per mezz'ora nelle seconde libere: la corsa al prossimo Mondiale è cominciata già in Portogallo.

Isola: "Vogliamo avere gomma più resistente"

"Avevamo tre treni per team: uno stint da 15 giri, gli altri più brevi - ha spiegato Mario Isola a Sky Sport -. E' un test 'cieco', ma la base su cui abbiamo lavorato erano le C2 e le C3. Vogliamo avere una gomma più resistente e utilizzabile a pressione più bassa. A livello di carico di benzina abbiamo chiesto sui 105 kg di carico. Dobbiamo omologare la specifica 2021 entro il 1° di novembre. Adesso raccogliamo i dati, li analizzeremo e li manderemo ai team prima di Imola. Sarà una decisione nostra, che invieremo a FIA e poi alle squadre. Non sarà una rivoluzione, ma dei passi in avanti per delle modifiche".