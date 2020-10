Il pilota russo guarda alla prossima stagione: "Se sarò in Formula 1 l'anno prossimo, bene. Altrimenti vada come vada". In questo fine settimana la F1 è a Imola: GP in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201) GUIDA TV: IL WEEKEND DELLA F1 SU SKY

Il futuro non spaventa Daniil Kvyat, pilota russo dell'Alpha Tauri che, in un'intervista rilasciata a autosport.com, in proposito ha detto: "Non sono preoccupato. Se sarò in Formula 1 l'anno prossimo, bene. Altrimenti vada come vada".