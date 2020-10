Un messaggio d'amore del francese per Imola e il suo circuito, dove la Formula 1 è tornata a correre dopo 14 anni dall'ultima volta. Su Twitter il suo messaggio in italiano: "Imola, ti amo!". Sarà di sicuro una gara speciale per lui che nella prossima stagione non sarà più alla guida della Haas. Domenica gara alle 13.10: tutto in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

IMOLA, GLI HIGHLIGHTS DELLE QUALIFICHE