Il finalndese della Mercedes si gode la pole a Imola, quarta stagionale, arrivata all'ultimo tentativo. Ma sa bene cosa accadrà in gara: "Hamilton e Verstappen mi daranno la caccia". Domenica gara alle 13.10: tutto in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

"La pole non è mai facile, bellissimo farla qui a Imola. Nell'ultimo giro sapevo che dovevo dare tutto. Ho preso i rischi giusti ed è ndata bene. Sarà una bella lotta in gara". Così il finlandese Valtteri Bottas dopo le qualifiche del GP dell'Emilia Romagna, dove ha conquistato la sua quarta pole stagionale e la 15^ in carriera. "Lewis e Max mi daranno la caccia dopo il verde, ma la pole è senz'altro il posto migliore da dove partire - ha aggiunto -. Sapevo di dover migliorare nell'ultimo tentativo e sono riuscito a trovare quei due piccoli decimi che erano necessari. E' una bellissima sensazione quando ci riesci, ma ora bisogna pensare a domenica".