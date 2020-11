In Bahrain e ad Abu Dhabi tutti i piloti potranno testera le gomme per il 2021, già utilizzate nelle seconde libere di Portimao. Ecco le modalità indicate da Pirelli. Il GP di Sakhir è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201) GUIDA TV: IL GP DEL BAHRAIN IN DIRETTA SU SKY

A Sakhir con uno sguardo al Mondiale 2021. La Pirelli ha comunicato che all Gran Premio del Bahrain di questo fine settimana e al Gran Premio di Abu Dhabi di chiusura della stagione (11-13 dicembre), tutti i piloti potranno testare gli pneumatici Pirelli 2021 e omologati dalla FIA dopo i collaudi effettuati nelle Libere 2 dello scorso mesa a Portimao, in Portogallo.



Durante le prove libere in Bahrain leggi anche La F1 a Sakhir: GP Bahrain domenica alle 15.10 Pirelli, si legge in una nota, in Bahrain fornirà due treni di gomme per ciascuna vettura con mescole C3 2021. Entrambi i set potranno essere impiegati nelle prime o nelle seconde libere, a discrezione delle squadre e per un minimo di sei giri cronometrati ciascuno. Almeno uno di questi due set, però, dovrà essere utilizzato per sei giri cronometrati nelle FP2, anche se stato utilizzato nelle FP1.