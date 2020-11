Jean Alesi, presente in Bahrain, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Tifo Mick Schumacher, merita il passaggio in Formula 1. Speriamo che possa avere una macchina più competitiva della Haas di oggi. Leclerc e Verstappen sono il futuro di questo sport". Poi il francese si commuove parlando del figlio Giuliano: "Vorrei dargli tutta la mia carica". Il GP del Bahrain in diretta domenica su Sky Sport F1 GP BAHRAIN, LA DIRETTA DELLE PROVE LIBERE

Jean Alesi è stato ospite ai microfoni di Sky Sport: il francese ex Ferrari ha toccato diversi argomenti, commuovendosi nel finale mentre parlava del figlio Giuliano, membro della Driver Academy di Maranello e impegnato nel Mondiale di Formula 2, dove in questa stagione sta faticando. "So che non ha fatto bene, conosco bene il mondo delle corse e vorrei dargli tutta la mia carica", ha detto un commosso Alesi.

"Perez dovrebbe restare in Formula 1" "Ovviamente è un pilota che merita di stare in F1, ma in questo mondo servono anche gli sponsor e alcuni piloti li portano. Quindi conta anche questo"

"Mick merita il Mondiale di F2 e di andare in F1" leggi anche Mick Schumacher: "Mi sento pronto per la F1" "Tifo per Mick, ha dimostrato di meritare il Mondiale e il passaggio in Formula 1. Lo vedo pronto, spero che possa passare di categoria perché il circus ha bisogno di questi grandi nomi. Sta dimostrando il suo valore in F2, un campionato difficile. Vedere il figlio di un mito come Michael sarebbe una cosa bellissima, speriamo possa avere una macchina più competitiva della Haas di oggi".