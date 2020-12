Problemi per Charles Leclerc all'inizio delle seconde prove libere del GP di Sakhir: dopo un primo settore molto veloce, il monegasco ha perso potenza nella sua Ferrari ed è riuscito a fatica ad arrivare ai box, dove i meccanici hanno fatto di tutto per rimetterlo in pista nelle FP2, non riuscendoci. Il GP di Sakhir è tutto in diretta su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno

GP SAKHIR, IL LIVE DELLE LIBERE