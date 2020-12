La Formula 1 in pista per il secondo weekend conseutivo in Bahrain, ma su un circuito diverso da quello tradizionale e che ricorda gli ovali della Indycar. Venerdì di libere con Russell, sostituto di Hamilton sulla Mercedes, sempre al comando. Indietro le Ferrari, problema per Leclerc nelle FP2. Qualifiche alle 18. Il GP del Sakhir è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (201)

GUIDA TV, IL GP DEL SAKHIR IN DIRETTA SU SKY