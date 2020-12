"Non siamo stati veloci per tutto il weekend, ma essendo l'ultima gara speriamo di andare a punti". Così Sebastian Vettel prima del via della gara di Abu Dhabi, che lo vede 13esimo in griglia per quella che è la sua ultima prova con la Ferrari. "Difficile trovare le parole giuste in una frase o due - ha aggiunto il tedesco -. E' stata una brutta fine per una storia bellissima. Mi mancherenno tutti i ragazzi, mi sono goduto il sostegno di tutti i tifosi in questi anni. Mi sento diverso rispetto all'inizio, ma se valuto tutto il periodo penso che sia stata un'avventura bellissima. Cosa farò alla fine del GP? Dipende come andrà...".