Amici da sempre, rivali con qualche tensione in questa stagione chiusa ancora con il trionfo di Verstappen. Lando posta sui social dopo Las Vegas: "Congratulazioni per il quarto titolo di fila, amico. Stagione fantastica. È stato divertente combattere con te per questo. Sembra ieri che abbiamo scattato questa foto al kart..."

