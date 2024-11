Il giapponese della VCARB definisce così Max per sottolineare la forza del quattro volte campione del mondo. Ma nel post GP Las Vegas si candida (ancora) per un posto in Red Bull: "Sono pronto di correre e lottare con Verstappen che è un mostro. Non posso decidere io, però sono convinto che posso lottarci"



LO SPECIALE VERSTAPPEN CAMPIONE