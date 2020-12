A casa per le meritate vacanze al termine del Mondiale 2020, Charles Leclerc si è fatto consegnare un dono speciale: un pianoforte, suonato poi con grande maestria dal pilota della Ferrari. "Quest'anno Babbo Natale è arrivato in anticipo e con la gru", ha scherzato il monegasco in una stories su Instagram

IL MONDIALE DELLA FERRARI. VIDEO