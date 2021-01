Hamilton ha pubblicato su Instagram un video del suo duro allenamento in montagna, in vista dell'inizio della stagione (in programma il 28 marzo in Bahrain, tutto il Mondiale è in diretta su Sky Sport F1): "Sto cercando di trovare il giusto equilibrio tra lavoro cardiaco e allenamento sulla forza, mi sento bene fisicamente e mentalmente nella mia bolla", ha scritto Lewis

Lo scorso 7 gennaio Hamilton ha compiuto 36 anni. In questo 2021 l’unico obiettivo non è confermarsi campione del mondo. Il pilota britannico, infatti, attende ancora l’ufficialità del rinnovo con la Mercedes, ma sull’accordo non dovrebbero esserci problemi. Difficile che non si arrivi all'intesa, anche se sembra che nella trattativa Lewis non abbia fatto passi indietro sul suo stipendio, con lo scopo di diventare ambasciatore Mercedes quando smetterà di correre. Intanto Hamilton ha voluto condividere con i propri fan il programma di allenamento che sta seguendo in montagna, per farsi trovare pronto per l’inizio della prossima stagione: il Mondiale di Formula 1 del 2021 scatterà il prossimo 28 marzo in Bahrain, come sempre in diretta su Sky Sport F1.