Ora è ufficiale: sarà il Bahrain ad ospitare i test pre campionato. A Marzo, dal 12 al 14 marzo, i team in pista per preparare il Mondiale che scatterà sullo stesso tracciato di Sakhir il 20 dello stesso mese

Solo tre giorni, ma ora abbiamo la certezza su dove e soprattutto sul quando si svolgeranno i test prima del Mondiale 2021. Sarà il Bahrain, dal 12 al 14 marzo, la sede dei collaudi pre campionato: un programma breve in cui i team dovranno mettere assieme tutti i dati prima di scendere in pista, sempre sul tracciato di Sakhir, il 28 marzo per il primo Gran Premio della nuova stagione.