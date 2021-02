La nuova avventura di Alpine in Formula 1 ha una data di presentazione: il 2 marzo infatti verrà svelata la nuova monoposto. Il team, fortemente voluto dall'Ad di Renault De Meo, riparte da numerose novità. La prima è alla guida, con il ritorno di Fernando Alonso in Formula 1, affiancato da Esteban Ocon. Alonso, dopo l'incidente in bicicletta in Svizzera e l'operazione alla mandibola, è in attesa di capire quando potrà essere pronto fisicamente per i primi test. Ma non c'è solo il campione spagnolo tra le novità del team. Infatti come Racing Director c'è Davide Brivio, che dopo oltre 20 anni di esperienza nella MotoGP è pronto a vivere un'altra avventura sportiva e professionale. Bisogna attendere quindi il 2 marzo per vedere la nuova monoposto, lo stesso giorno della presentazione della Mercedes