Terzo appuntamento del Mondiale di Formula 1, dopo una settimana di sosta arriva la sfida di Suzuka. Occhio agli orari: le qualifiche scatteranno sabato alle 8, Domenica la gara è alle 7! Tutto in diretta su Sky e in streaming su NOW F1, GP GIAPPONE: LA DIRETTA DELLE LIBERE 1

Fino a domenica 6 aprile, appuntamento in diretta esclusiva con il terzo appuntamento del 2025 di F1, il Gran Premio del Giappone, da vivere su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, in streaming su NOW. Si parte con la prima sessione di prove libere stanotte alle 4.30, mentre bisognerà attendere le 8 per la seconda sessione. Sabato alle 4.30 del mattino la terza sessione di libere, anticipo delle qualifiche che scatteranno alle 8. Domenica la gara, con il semaforo verde atteso alle 7 del mattino.



La squadra Sky per raccontarvi tutta la F1 Telecronaca affidata come di consueto a Carlo Vanzini, in cabina di commento con Marc Gené. Analisi tecniche con Roberto Chinchero, Ivan Capelli e Matteo Bobbi alla Sky Sport Tech Room. Approfondimenti pre e postgara con Davide Camicioli affiancato per la parte tecnica da Vicky Piria, con i collegamenti in diretta con Mara Sangiorgio, inviata ai box. L’approfondimento postgara è affidato a Race Anatomy, con Fabio Tavelli e i suoi ospiti che analizzeranno le azioni di gara e le parole dei protagonisti.

Lo speciale Max Verstappen In occasione del weekend di Suzuka, in onda su Sky e NOW “Al fianco di Max”, uno speciale in cui Matteo Bobbi e Ivan Capelli analizzano lo stile di guida unico del 4 volte campione del mondo che, sulla leggendaria pista giapponese, ha trionfato tre volte. Il particolare bilanciamento della Red Bull dell’olandese e le difficoltà dei compagni di squadra saranno al centro della disamina, aspettando le prestazioni in pista di Yuki Tsunoda, nuovo compagno di squadra di Super Max dal GP del Giappone. Lo speciale andrà in onda venerdì alle 10 su Sky Sport e in streaming su NOW, con repliche nel corso di tutto il weekend di gara.

A Misano parte il CIV Nel weekend motoristico spazio anche alle due ruote con il primo appuntamento del Dunlop CIV, il Campionato Italiano Velocità (diretta su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW). Si parte il sabato con Gara 1: alle 13.45 Production Bike, alle 14.30 Supersport600, alle 15.15 Moto3, alle 16 Premoto3 e, alle 16.35, Sport Bike. Domenica Gara 2: si parte alle 11.15 con Moto3, alle 12.05 Sport Bike, alle 13.45 Production Bike, mentre chiudono la giornata Supersport 600 alle 14.35 e Premoto3 alle 15.25. Per tutto il fine settimana giapponese continui aggiornamenti anche sul canale all news Sky Sport 24, su skysport.it e sui canali social di Sky Sport con i risultati, gli highlights e tutti gli approfondimenti del fine settimana.