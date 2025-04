Dal duello Senna-Prost del 1989 al trionfo mondiale su Schumacher nel 2000, fino ai giorni nostri: la Ferrari della coppia dei sogni Leclerc-Hamilton, il fenomeno Verstappen, la super McLaren. Ecco Suzuka e il GP del Giappone secondo la tradizione manga, con le immagini in stile Studio Ghibli. Guarda il video. La gara live su Sky e in streaming su NOW

Ora ad altri 25 anni di distanza Sir Lewis Hamilton ha raggiunto il Principe Leclerc per scrivere un nuovo capitolo. Ma la stagione è cominciata in modo diverso rispetto ai sogni. L’Australia è stata terra della prova di forza di Norris del solito Verstappen e l’Italia ha scoperto il talento del rookie Antonelli .

L’alba del sabato cinese ha illuso con la vittoria della Sprint di Hamilton, ma il buongiorno la domenica lo hanno avuto Piastri e McLaren. La notte, invece, è calata su Lawson retrocesso in Racing Bulls con Tsunoda pronto al debutto in Red Bull nel suo GP di casa. Suzuka è pronta a nuove trame per altri manga in stile Studio Ghibli.