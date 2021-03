#DreamBig è l'hashtag della clip pubblicata sugli account della Formula 1 con un messaggio molto significativo rivolto ai bambini (e non solo): il video mostra i piloti di oggi da piccoli ed è un invito a "Sognare in grande, per scrivere il futuro e fare la storia". Il weekend del GP del Bahrain è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

LA GUIDA TV - I VIDEO