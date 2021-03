Via al Mondiale 2021 e, come sempre prima del via, è importante dare uno sguardo al meteo. In Bahrain, prima tappa della stagione, previsto bel tempo nei giorni di libere e qualifiche, ma attenzione al vento! È stato un problema con il quale i piloti hanno dovuto fare i conti già nel corso dei test e che si ripresenterà nei primi due giorni sulla pista di Sakhir ma soprattutto nella domenica del GP. Per quella giornata, inoltre, quando è previsto un abbassamento delle temperature massime: circa 10 gradi.