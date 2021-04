Novità in casa Mercedes che, come annunciato attraverso un comunicato ufficile, prsegue nel suo processo di crescita, rinnovamento e programmazione. La notizia più importante delle ultime ore riguarda James Allison , attuale direttore tecnico. che da luglio diventerà Chief Tecnichal Officer , ovvero supervisore della parte tecnica (con possibili coinvolgimenti anche oltre la F1), mentre al suo posto subentrerà Mike Elliot .

Le parole di Eliott

"Un piacere e un privilegio aver lavorato con James - ha detto Elliot- sono felice di poter collaborare ancora con lui e per me, diventare direttore tecnico di Mercedes, è una opportunità straordinaria di cui ringrazio Toto e la Mercedes". Eliott ha iniziato il suo lavoro con la casa tedesca dal 2012 come capo dell'aerodinamica.