Pierre Gasly è un tifoso sfegatato del Paris Saint-Germain: in occasione del GP dell'Emilia Romagna, il francese dell'Alpha Tauri ha ricevuto uno speciale messaggio di incoraggiamento da parte del tecnico argentino Mauricio Pochettino, che ha guidato la squadra della capitale in semifinale di Champions. Il weekend di Imola in diretta su Sky Sport F1 (canale 207), su Skysport.it il racconto in tempo reale con il Live Blog

