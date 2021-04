Ferrari al lavoro ancora sulla pista di casa. Dopo Carlos Sainz, giornata di collaudi per Mick Schumacher sulla SF71H, la monoposto del Mondiale 2018. Toccherà anche a Callum Ilott. Il Mondiale torna tra meno di due settimane in Portogallo, tutto in diretta su Sky Sport F1

