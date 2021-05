Nel giorno dell'anniversario della scomparsa, ricordiamo la prima straordinaria vittoria di Ayrton Senna in F1: era il 21 aprile 1985 e il brasiliano, alla guida della modesta Toleman, dominava sotto l'acqua il GP di Estoril, in Portogallo. Proprio dove oggi, sulla pista di Portimao, daranno spettacolo i suoi eredi Hamilton, Verstappen e Leclerc. Il weekend di Portimao è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

