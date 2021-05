Approccio ai weekend sempre molto determinato da parte di Hamilton e questo in parte spiega anche il perché via radio non domanda (quasi) più del compagno di squadra al muretto. In passato ha sempre chiesto al proprio ingegnere una comparazione con il finlandese, ora vuole sapere solo di Verstappen. Tutto il weekend del GP di Spagna è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

GP SPAGNA, LA DIRETTA DELLE PROVE LIBERE