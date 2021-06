Baku, Bottas solo 16° nelle FP2: "Giornata pazza"

Soltanto 16° nelle FP2 di Baku il pilota finlandese della Mercedes, che ha accusato problemi di grip. "L'auto si comporta in maniera un po' imprevedibile - spiega Bottas - sarà una lunga notte per noi". La F1 è in Azerbaijan: tutto il weekend è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

Continua il periodo complicato per la Mercedes: nelle prove libere del venerdì soltanto 11° Lewis Hamilton e ancora più indietro il compagno di squadra Valtteri Bottas, 16°. Problemi di grip per entrambi i piloti, sebbene l'inglese riesca a essere più vicino alle Red Bull con tanto carico di carburante. Decisamente più in difficoltà il finlandese visto che, a parità di gomme, è stato più lento del britannico di 9 decimi al giro. Al termine delle FP2, Bottas è parso piuttosto deluso: "Oggi è stata una giornata pazza - spiega - davvero complessa per noi. Ci manca chiaramente il passo ed il grip a livello generale. Il bilanciamento non è così malvagio. Vero, l'auto si comporta in maniera un po' imprevedibile, ma continuiamo a scivolare per mancanza di grip. Sarà una lunga notte per noi, per analizzare tutti i dati. La situazione è più complicata qui che a Monaco. Lì, più o meno per le qualifiche eravamo a posto. Sicuramente è stata una giornata più difficile, questa, e dobbiamo capire perché".