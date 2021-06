La Formula 1 non correrà a Singapore il prossimo 3 ottobre: la decisione è ufficiale. "l Gran Premio di Singapore di quest'anno è stato cancellato - si rende noto - a causa della pandemia di coronavirus in corso, con la Formula 1 che ora sta esaminando opzioni alternative in sostituzione". Quindi, al momento, il numero delle gare del calendario 2021 scende da 23 a 22 in attesa di una sostituzione.