In pista per la terza e ultima sessione di prove libere in Azerbaijan. Ieri FP1 a Verstappen e FP2 a Perez: sarà un sabato all'insegna delle Red Bull? Si attende una reazione dalla Mercedes, mentre non si placa la polemica sulle ali flessibili. Ferrari in costante crescita. Il GP di Baku è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

GUIDA TV - METEO - IL SABATO DELLA MOTOGP IN CATALOGNA