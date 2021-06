Il Cavallino si candida a diventare un brand del lusso a 360 gradi. In passerella, a Maranello, ha sfilato la prima collezione griffata Ferrari e firmata dal direttore creativo Rocco Iannone. Elkann: "Segno di un'Italia che cresce ed è pronta a rinnovarsi". Nel fine settimana la F1 corre in Francia: tutto in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

La Ferrari debutta nell'alta moda e si candida a diventare un brand del lusso a 360 gradi. In passerella, a Maranello, sfila la prima collezione griffata con il Cavallino Rampante, firmata dal direttore creativo Rocco Iannone, ex designer di Giorgio Armani: parka femminili e maschili, camicie, vestiti in tweed di seta stampata, utilizzata anche per le camicie da donna, borse 'over', scarpe.